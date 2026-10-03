1 жовтня до чергової частини Первомайського райвідділу поліції надійшло повідомлення від медиків про госпіталізацію двох 15-річних хлопців з підозрою на алкогольне отруєння. Під час надання медичної допомоги стан підлітків лікарі стабілізували.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, правоохоронці з’ясували, що викладач після великої перерви під час заняття помітив дивну поведінку двох учнів, а згодом їх стан погіршився. Чоловік викликав бригаду швидкої допомоги, яка госпіталізувала обох підлітків із отруєнням. Під час спілкування з хлопцями лікарі та вихователі відчули від них запах алкоголю.

У ході зʼясування усіх обставин події поліцейські встановили, що один з хлопців пригостив іншого алконапоєм, який власноруч приготував вдома.

Інспектори ювенальної превенції Первомайського райвідділу провели профілактичну бесіду з обома неповнолітніми учасниками події щодо неприпустимості такої поведінки та її наслідків. Відносно батьків хлопця, який пригостив товариша алконапоєм, правоохоронці склали адміністративні матеріали за ч. 3 ст. 184 КУпАП — неналежне виконання батьками своїх обов’язків щодо виховання дітей. Найближчим часом для подальшого розгляду та прийняття рішення протоколи будуть направлені до Первомайського міськрайонного суду.

Поліцейські закликають батьків слідкувати за дозвіллям своїх дітей та пояснювати їм про негативні та правові наслідки шкідливих звичок.

Шановні громадяни, якщо ви стали свідком вживання або продажу алкоголю чи тютюну неповнолітнім особам, перебування неповнолітніх у нетверезому стані у громадських та інших місцях, звертайтеся на спецлінію 102. Поліцейські перевірять усі звернення і, в разі виявлення порушень закону, негайно відреагують.

Як повідомляло Інше ТВ, У Миколаєві 12-річний хлопець потрапив до лікарні з алкоотруєнням – винен в цьому був 18-річний приятель