Повідомлення про постріли у 38-річного чоловіка на проїзній частині у селі Михайло-Ларине надійшло до відділення поліції №4 Миколаївського райуправління вдень 1 жовтня від дружини потерпілого.

Заявниця повідомила, що двоє невідомих вимагали від неї сплатити неіснуючий борг у сумі дві тисячі доларів США та передати свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, що належить її батьку.

Під час конфлікту один із фігурантів здійснив постріли у бік її чоловіка, чим спричинив йому поранення черевної порожнини. Після чого фігуранти сіли до автомобіля Volkswagen Transporter та втекли з місця події.

Потерпілого медики госпіталізували. Його стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, на місці злочину поліцейські вилучили чотири стріляні гільзи.

У ході проведення комплексу першочергових оперативно-розшукових заходів співробітники місцевого відділення поліції, оперативники управління карного розшуку та Миколаївського райуправління поліції за участі фахівців управління кримінального аналізу обласного главку поліції, у тому числі за допомогою наявних камер відеоспостереження, упродовж декількох годин встановили маршрут руху авто, його місцезнаходження, а також осіб, причетних до вказаного злочину. Ними виявились двоє мешканців Баштанського району 30 та 36 років. Автомобіль, у якому рухались фігуранти, поліцейські зупинили на території іншого населеного пункту Миколаївського району.

Під час невідкладного обшуку авто правоохоронці виявили та вилучили предмет, ззовні схожий на пістолет, та два патрони.

Слідчі затримали чоловіків у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Фігуранти раніше вже потрапляли у поле зору правоохоронців.

Нині за процесуального керівництва Миколаївської окружної прокуратури повідомили затриманим про підозру у вимаганні передачі чужого майна чи права на майно з погрозою насильства над потерпілим чи його близькими родичами, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України).

Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи. Триває досудове розслідування.



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