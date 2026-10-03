Із 1 жовтня «Нова пошта» змінила правила зберігання відправлень у відділеннях. Тепер безплатно посилки, документи, вантажі та шини/диски зберігаються 5 днів замість 7.

Про це повідомляють в компанії, передає Інше ТВ.

Якщо отримувач не забере відправлення протягом цього терміну, за кожен наступний день зберігання доведеться платити за тарифами компанії. Для більшості клієнтів зміна не має вплинути на отримання посилок — у «Новій пошті» зазначають, що 97% відправлень забирають у перші п’ять днів.

У компанії пояснюють скорочення терміну безпеки: що менше часу посилка перебуває у відділенні, то нижчий ризик її пошкодження через можливі атаки на цивільну інфраструктуру.

Водночас вартість самої доставки не змінюється.

Для палет умови залишилися без змін — безплатне зберігання становить 3 дні.

Як повідомляло Інше ТВ, «Нова пошта» зупинятиме роботу всіх своїх об’єктів під час повітряних тривог