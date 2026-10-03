Держекоінспекція Південно-Західного округу провела позапланову перевірку виконання припису, наданого КП «Ольшанське» на Миколаївщині для усунення порушень.

Два пункти припису виконані не були, зазначили в ДЕІ.

Зокрема, підприємство не забезпечило дотримання умов дозволу на спеціальне водокористування для запобігання забруднення та засмічення Південного Бугу під час скиду зворотних вод. Зафіксовано перевищення встановлених нормативів за низкою показників.

Найбільше перевищення зафіксовано за азотом амонійним — у 30,17 рази від встановлених нормативів гранично-допустимого скидання. Також понад встановлені нормативи були показники нітритів — у 10,33 рази, нітратів — у 5,78 рази, завислих речовин — у 3,32 рази, хлоридів — у 2,91 рази, сульфатів — у 2,8 рази та інших забруднюючих речовин.

Крім того, підприємство не забезпечило належного запобігання забрудненню земель під час скиду стічних вод з випуску №1 очисних споруд каналізації.

За виявлені порушення посадову особу притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 188-5 та ч. 1 ст. 59 КУпАП.

Інспекція пред’явила КП «Ольшанське» претензію про відшкодування понад 201 тис грн збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів. Підприємство сплатило всю суму до державного бюджету.



Як повідомляло Інше ТВ, «Миколаївводоканал» – на другому місці в Україні по скиду забруднених стоків (ІНФОГРАФІКА)