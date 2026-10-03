Болгари зустрічають тлінні останки одного з найвідоміших середньовічних правителів Болгарії – царя Самуїла. Вони були передані болгарській державі через понад тисячу років після його смерті в Преспі (997–1014 рр.) на офіційній церемонії в Музеї візантійської культури в Салоніках у присутності прем’єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса та прем’єр-міністра Болгарії Румена Радєва.

Разом з останками царя Самуїла були передані й останки, виявлені в двох інших саркофагах у базиліці на острові Айос-Ахіліос, які, як вважається, належать цареві Гавріїлу Радомиру та іншим членам царської родини.

Про це повідомляє «Радіо Болгарії».

Протоколи про передачу останків були підписані міністром культури Болгарії Євтимом Мілошевим та його грецькою колегою Ліною Мендоні у присутності прем’єр-міністрів Болгарії та Греції.

Історична угода про повернення тлінних останків Самуїла на батьківщину стала можливою після інтенсивних переговорів між Болгарією та Грецією. Болгарія, своєю чергою, передає Греції 48 церковних реліквій.

Останки царя Самуїла були поміщені в саркофаг у базиліці Святої Софії в болгарській столиці. Саркофаг вагою близько двох з половиною тонн виготовлений із білого мармуру, що видобувається в районі Прилепа (Північна Македонія) – землях, які наприкінці X – на початку XI століття входили до складу держави царя Самуїла. Саркофаг був виготовлений на каменерізному підприємстві у Велиграді з благословення болгарського патріарха Даниїла. Саркофаг встановлений у південній частині трансепту храму, поруч із вівтарем.

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