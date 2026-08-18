На Національному військовому меморіальному кладовищі під Києвом відбулася церемонія перепоховання першого голови Організації українських націоналістів Євгена Коновальця.

Про це повідомив кореспондент hromadske.

На процесію прийшли президент Володимир Зеленський, прем’єр-міністр Сергій Корецький, керівник Офісу президента Кирило Буданов, його заступниця Ірина Верещук, голова парламенту Руслан Стефанчук та його заступниця Олена Кондратюк, очільник Мінветеранів Віталій Кім, в. о. міністра закордонних справ Андрій Сибіга, в. о. міністра оборони Євгеній Хмара та міністр внутрішніх справ Іван Вигівський.

Президент у своїй промові подякував патріотам, які «десятиліттями берегли пам’ять про Коновальця», і всім, для кого «повернення полковника Коновальця в Україну було справою честі».

«Коновалець знав, що сильна держава потребує сильної армії, і був організатором українського війська, звитяга якого досі надихає всіх наших воїнів. На превеликий жаль, тоді Україна не змогла утвердитись, забракло єдності, забракло мудрості тогочасним політичним лідерам, забракло уміння будувати справжні зв’язки зі світом. Але час України настав, незалежність була відновлена, ми захистили право України бути собою. І вже ніхто не прибере з Києва синьо-жовті прапори, і тільки наша держава, і тільки Україна обиратиме собі національний шлях», — сказав Зеленський.

Першого голову ОУН Євгена Коновальця перепоховали на Національному військовому меморіальному кладовищі



Відео: Денис Булавін / hromadske pic.twitter.com/sSNbyxn0lx — hromadske (@HromadskeUA) August 18, 2026

Голова Українського інституту національної пам’яті (УІНП) Олександр Алфьоров розповів про результати «КТ, МРТ та інших процедур», на які відправляли останки.

«Після повернення полковника Коновальця до Києва було зроблено МРТ. І це МРТ показало наявність кістяка, ми бачили рештки. Тепер це буде зібрано, бо ви знаєте, як трагічно загинув Коновалець, його розірвало вибухівкою, яку дав йому російський агент», — сказав Олександр Алфьоров.

Він також розповів, що Коновальця поховали в дерев’яній труні, у яку була вкладена металева труна з віконцем, щоб він «бачив, як його будуть перепоховувати, щоб він повернувся в Україну».

«У 1938 році Коновальця ховали з думкою про те, що він повернеться в Україну. Вони (українці — ред.) там бачили себе тимчасово. Вони поїхали туди, щоб звідти повернутися через боротьбу. Вони поклялися над могилою, що повернуть його в Україну. Сьогодні здійснилася заповідь їхня, через 88 років», — додав Алфьоров.