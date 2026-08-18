Гібридна війна Росії в Європі вже розпочалася, заявив президент Латвії Едгарс Рінкевичс після попереджень про спроби Москви залякати країни, які підтримують Україну.

«Це не те, що почнеться колись у майбутньому», – сказав Рінкевичс журналістам у понеділок на прес-конференції поблизу кордону країни з Білоруссю. «Це відбувається зараз».

Є ознаки того, що російські розвідувальні та безпекові служби розглядають операції гібридної війни, які можуть включати саботаж інфраструктури або атаки під чужим прапором проти країн Балтії та Польщі, повідомив минулого тижня Bloomberg представник європейської розвідки.

Латвія наразі розслідує пожежу, яка спалахнула минулого місяця на складі благодійної організації, яка надавала допомогу Україні.

«Є також ціла низка інших справ, які активно розслідуються, такі як саботаж, різні види провокацій та шпигунства», – сказав Рінкевичс, не вдаючись до подробиць.

У Європі спостерігається зростання підозрілої діяльності, такої як нещодавнє виявлення озброєного безпілотника поблизу українського літака в Німеччині, звинувачення у замахах на вбивства та підпалах.

Латвія, член Європейського Союзу та НАТО, також зазнала сплеску кількості нелегальних мігрантів, які намагаються потрапити до країни з Білорусі. У відповідь уряд у Ризі розгорнув на кордоні дрони, гелікоптери, додаткові датчики та персонал.

«Зараз ми працюємо з припущенням, що повинні бути готові до будь-якого сценарію», – сказав Рінкевичс. «Ми дуже, дуже уважно, разом з нашими союзниками по НАТО, стежимо за тим, що відбувається за нашими кордонами».