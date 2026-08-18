Як повідомляло Інше ТВ, сьогодні рашисти вдарили по Печенігах на Харківщині – 10 загиблих.

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв відповідь на цей російський удар,, передає Інше ТВ.

«Сьогодні вранці росіяни жорстоко вдарили по людному перехрестю у Печенігах на Харківщині – туди, де розташовані пошта й магазини, а навколо – лише житлові будинки.

Станом на зараз відомо про десятьох загиблих. Мої співчуття рідним і близьким. Багато людей поранені, їм надається вся необхідна медична допомога. Рятувальники вже ліквідували пожежу, на місці продовжують працювати всі екстрені та оперативні служби. З’ясовуються всі обставини цієї трагедії.

Обов’язково відповімо на цей російський удар. І не менш важливо, щоб партнери теж доповнювали наші справедливі кінетичні відповіді своїми кроками в тиску на Росію та підтримці України, – йдеться в повідомленні Президента.

Печеніги — це селище міського типу у Чугуївському районі Харківської області, розташоване на річці Сіверський Донець. Воно є адміністративним центром Печенізької громади та відоме завдяки великому Печенізькому водосховищу, а під час повномасштабної війни стало життєво важливим евакуаційним шляхом («дорогою життя») для тисяч українців з окупованих територій.