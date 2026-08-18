Як повідомили у Головному управлінні ДПС у Миколаївській області, у січні – липні 2026 року до місцевих бюджетів мобілізовано земельного податку та орендної плати за землю у сумі 681,2 млн грн, що на 8,2 відс., або на 51,8 млн грн більше, ніж у аналогічному періоді 2025 року.

Зокрема, від cуб’єктів господарювання – юридичних осіб до місцевих бюджетів надійшло плати за землю у сумі 548 млн грн, від фізичних осіб та громадян, які самостійно обробляють земельні ділянки, – 133,2 млн гривень.

Питома вага цього податку в загальній сумі надходжень до місцевих бюджетів становить 8,8 відсотка.

Розмір податку встановлює місцева рада. Він залежить від цільового призначення ділянки, нормативної грошової оцінки землі та ставок, затверджених у громаді. Фізичні особи сплачують податок протягом 60 днів після отримання податкового повідомлення. Юридичні особи сплачують податок щомісяця.

Плата за землю – одне із найстабільніших джерел наповнення місцевих бюджетів. І ці кошти працюють саме на громади, реалізацію інфраструктурних та соціальних проєктів.

Дякуємо всім платникам, які добросовісно виконують свій обов’язок. Кожен внесок працює на розвиток та вирішення соціально-економічних питань місцевих громад і підтримку країни.