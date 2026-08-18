Рейтинг схвалення президента Дональда Трампа впав до найнижчого рівня за весь час його президентства, причому переважна більшість американців стурбована тим, що війна США з Іраном триватиме довго, згідно з опитуванням Reuters/Ipsos, яке завершилося в понеділок.

Лише 33% респондентів чотириденного опитування заявили, що схвалюють діяльність Трампа в Білому домі, тоді як 64% висловилися проти. Рейтинг схвалення Трампа, який знизився з 35% в опитуванні, що завершилося на початку цього місяця, і нижчий, ніж будь-коли протягом його поточного терміну, тепер дорівнює найнижчому рівню його попереднього терміну, досягнутому в грудні 2017 року.

Після повернення до Білого дому у 2025 році, коли майже половина країни схвалила його президентство, популярність Трампа цього року зазнала удару після того, як він наказав завдати ударів по Ірану разом із союзником США Ізраїлем. Конфлікт, що виник, паралізував п’яту частину світової торгівлі нафтою, спровокувавши різке зростання цін на бензин, що обтяжує американські домогосподарства, а також союзників Трампа-республіканців, які захищають більшість у Конгресі на проміжних виборах у листопаді.

Трамп, який у своїй передвиборчій кампанії обіцяв контролювати інфляцію та уникати тривалих війн, спочатку обіцяв, що конфлікт з Іраном триватиме кілька тижнів. Але Іран виявився стійким і значною мірою стримував торгівлю нафтою через Ормузьку протоку, навіть коли конфлікт охолонув.

Близько 80% американців, включаючи 87% демократів та 71% республіканців, вважають, що участь США в Ірані «триватиме протягом тривалого періоду часу», згідно з опитуванням Reuters/Ipsos. Лише 16% сказали, що конфлікт, ймовірно, закінчиться через кілька тижнів.

У п’ятницю на політичному мітингу в Гарден-Сіті, штат Нью-Йорк, Трамп заявив, що платити «трохи більше за бензин» варто того, щоб забезпечити, щоб «дуже зла країна» не мала ядерної зброї, що є одним із його заявлених обґрунтувань війни.

Протягом усього конфлікту президент чергував погрози ескалацією та твердження про неминучість мирної угоди. Лише кожен п’ятий американець – і лише половина республіканців – вважають, що війна того варта, згідно з останнім опитуванням Reuters/Ipsos.

Занепокоєння щодо війни та цін на бензин змушує республіканців нервувати щодо їхніх надій захистити свою незначну більшість у Палаті представників США на виборах 3 листопада, а демократи все частіше бачать Сенат США у своїй досяжності.



Опитування Reuters/Ipsos цього місяця показали, що виборці вперше за приблизно десять років віддають перевагу демократам, а не республіканцям, як кращим розпорядникам економіки. Останнє опитування показало, що 38% виборців вважають, що демократи краще впораються з економікою, порівняно з 35%, які віддають перевагу республіканському підходу. Демократи також вважаються краще підготовленими до управління вартістю життя.

Республіканський підхід до імміграції залишався більш популярним, ніж у демократів, протягом усього терміну президентства Трампа, з різким скороченням кількості перетинів кордону та постійними загальнонаціональними репресіями, наказаними Трампом. Але республіканці втрачають позиції на тлі смертельних зіткнень та зростання кількості затриманих, включаючи дітей.

Близько 40% зареєстрованих виборців заявили, що республіканці мають кращий підхід до імміграційної політики, порівняно з 38%, які обирають демократів, згідно з останнім опитуванням Reuters/Ipsos. Цей розрив у 2 відсоткові пункти є найнижчим за весь термін президентства Трампа. Республіканці лідирували з перевагою в 26 пунктів у січні 2025 року.

Опитування Reuters/Ipsos, яке проводилося онлайн, зібрало відповіді 1166 дорослих американців по всій країні та мало похибку 3 відсоткові пункти в будь-якому напрямку.