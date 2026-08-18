Внаслідок ракетного удару по Печенігах Харківської області вранці 18 серпня загинули 10 людей, ще вісім постраждали.

Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок удару пошкоджено 10 приватних будинків, кафе, пошту, магазин і щонайменше сім автомобілів, зазначив він.

Печеніги — це селище міського типу у Чугуївському районі Харківської області, розташоване на річці Сіверський Донець. Воно є адміністративним центром Печенізької громади та відоме завдяки великому Печенізькому водосховищу, а під час повномасштабної війни стало життєво важливим евакуаційним шляхом («дорогою життя») для тисяч українців з окупованих територій.