КП «Миколаївпастранс» знову оголосив про акцію – у День Незалежності України для містян у вишиванках проїзд у комунальних автобусах буде безкоштовним.

Про це повідомляється на фейсбук-сторінці підприємства, передає Інше ТВ.

«День Незалежності України – це нагода ще раз нагадати, наскільки важливо берегти українські традиції та цінувати те, за що боролися і за що сьогодні продовжують боротися та захищати українці.

24 серпня вдягайте вишиванки та сідайте в наші автобуси. Адже саме цього дня КП «Миколаївпастранс» вже традиційно дарує безкоштовний проїзд пасажирам у вишиванках.

Разом створімо святковий настрій та покажімо, як пишаємося своєю Україною», – йдеться в повідомленні КП «Миколаївпастранс».

Як повідомляло Інше ТВ, «Миколаївпастранс» вже традиційно оголошує безкоштовний проїзд для містян у вишиванках як у День вишиванки, так і в День Незалежності України.