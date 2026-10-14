Станом на 01.10.2026 за даними аналітичної звітності ДПС у контролюючих органах Миколаївської області на податковому обліку перебуває майже 107,5 тисяч платників податків, у тому числі майже 52,7 тисячі юридичних осіб та 54,8 тисячі фізичних осіб – підприємців (далі – ФОП). Це на 2391 платника більше порівняно з початком року.

Головне управління ДПС у Миколаївській області інформує, що за січень – вересень 2026 року у податкових інспекціях області взято на податковий облік новозареєстрованих 6829 суб’єктів господарювання, з них 618 юридичних осіб та 6211 ФОП; припинено діяльність 4438 суб’єктів господарювання, з них 276 юридичних осіб та 4162 ФОП.

Всього, станом на 01 жовтня 2026 року, у Миколаївській області в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (ДРФО) зареєстровано понад 1,1 мільйона фізичних осіб. Крім того, 2545 фізичних осіб зареєстровано в Окремому реєстрі ДРФО.

За 9 місяців 2026 року у Миколаївській області в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків та Окремому реєстрі зареєстровано всього фізичних осіб – 8053 (за вересень – 907), у тому числі іноземних громадян – 107 (за вересень – 9).

Нагадуємо, що державна реєстрація суб’єктів господарювання – обов’язкова умова здійснення усіх видів підприємницької діяльності та запорука законності її ведення.

Дякуємо платникам за сумлінне виконання своїх конституційних обов’язків!