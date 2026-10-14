Внаслідок зіткнення двох легковиків у Миколаєві травмувались водій та пасажири Skoda – поліцейські встановлюють обставини ДТП

Сьогодні, 14 жовтня, приблизно о 5:45 по вулиці Херсонське Шосе сталась дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля Kia Sorento, під керуванням 48-річного чоловіка, та Skoda Octavia, за кермом якого перебував 73-річний водій.

Внаслідок зіткнення транспортних засобів водій та 67-річна пасажирка Skoda з тілесними ушкодженнями різних ступенів тяжкості були доставлені до медичного закладу. 19-річний пасажир цього ж авто від госпіталізації відмовився.

Також у результаті зіткнення автівок відбулось контактування їх фрагментів із пасажирським комунальним автобусом Isuzu, який отримав механічні пошкодження. На момент автопригоди маршрутний автобус не здійснював пасажирських перевезень.

Слідчі кваліфікували подію, попередньо, за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати на той самий строк.

Нині поліцейські з’ясовують усі обставини автопригоди.

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної пригоди, звернутись за телефонами: 063-785-04-20 або 102.