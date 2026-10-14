Поява обмежень на швидкість військовому пакеті Starlink під назвою Starshield вже встигла вплинути на проведення операцій та застосування БПЛА.

Сьогодні, 14 жовтня 2026 року, Сили оборони України зіткнулися з проблемами у роботі супутникового зв’язку Starlink, які пов’язані з обмеженнями швидкості передачі даних. Зміни стосуються так званого військового пакета – Starshield, який раніше не мав обмежень швидкості передачі даних.

Про це Defense Express повідомили у 7-му корпусі Десантно-штурмових військ ЗСУ, чиї підрозділи на Гуляйпільському напрямку почали фіксувати проблеми зі Starlink. Ці зміни вплинули на застосування БПЛА, які використовують такі засоби зв’язку.

За спостереженнями десантників зв’язок міг зникати на 10-20 секунд під час польотів дронів на швидкості 110-120 км/год. Подібні переривання ускладнюють керування літальними апаратами, хоча безпілотники і продовжують політ.

Загалом зменшення швидкості польоту БПЛА створює додаткові ризики, бо через це їх стає простіше збити противнику. Одначе проблема йде далі та особливо стосується запуску швидкісних безпілотників.

FP-1/2 із двома FPV-дронами на борту, один з яких схоже має антену Starlink

На старті деякі дрони, особливо типу Middle Strike, мають набирати досить високу швидкість. Тому спричинений обмеженнями нестабільний зв’язок унеможливить запуск таких бортів, або їхнє застосування за призначенням.

У 7 корпусі ДШВ наголошують, що наслідки змін вже відчутні на практиці. Так, лише від початку доби в одному з підрозділів безпілотних систем, який діє у зоні відповідальності 7-го корпусу на Гуляйпільському напрямку, довелося скасувати частину місій через проблеми зі зв’язком.

Starlink на озброєнні ЗСУ. Фото: ЗСУ

З проблемами через обмеження швидкості Starlink зустрілися й інші підрозділи Сил оборони України. Про це повідомляли як радник президента України Сергій “Флеш” Бескрестнов та волонтер Сергій Стерненко.