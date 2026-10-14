13 жовтня та в ніч на 14 жовтня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку військових об’єктів російських окупантів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Інше ТВ.

Так, у районі Донецька уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА противника.

Системне ураження таких об’єктів спрямоване на зменшення спроможності російського агресора завдавати уражень цивільній інфраструктурі на території України.

Крім того, у районах Попової Балки та Гірника Донецької області уражено склади матеріально-технічних засобів російських підрозділів.

Як повідомляло Інше ТВ, За добу на фронті – 229 боїв, найгарячіше – на Покровському напрямку, – Генштаб