В Одесі дев’ятьох учасників груп оповіщення одного з районних ТЦК та СП засудили за незаконне позбавлення волі та викрадення людей, а також катування. Обвинувальні вироки суд виніс у вересні–жовтні 2026 року. Серед засуджених – військовослужбовці та цивільні особи, залучені до мобілізаційних заходів.

Прокурори Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону довели, що у квітні–травні 2026 року вони незаконно затримували чоловіків на вулицях міста, силоміць саджали їх до автомобілів і доставляли до ТЦК. Під час затримань потерпілих били, застосовували сльозогінний газ, погрожували їм і принижували. Також чоловіків змушували повідомляти персональні дані та інформацію про інших осіб призовного віку.

В одному з випадків потерпілому погрожували сексуальним насильством, в іншому – чоловік знепритомнів після застосування сльозогінного газу. Крім того, під час примусового перевезення одного з чоловіків засуджений забрав із його гаманця 5 200 грн.

Усі дев’ятеро визнали вину та уклали угоди про визнання винуватості, які затвердив суд.

Покарання залежало від ролі кожного в злочинах. Шістьом засудженим призначили реальне позбавлення волі. Найсуворіший вирок – 7 років і 1 місяць ув’язнення. Ще двом призначили по 2 роки службового обмеження з відрахуванням 10% грошового забезпечення в дохід держави, а одному – 5 років позбавлення волі з випробуванням на 2 роки. Чотирьом засудженим також заборонили на три роки обіймати посади в районних ТЦК та СП і брати участь у мобілізаційних заходах.

Дії засуджених кваліфіковано за ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 146 та ч. 3 ст. 127 КК України. Одного з них додатково засуджено за грабіж, вчинений в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 186 КК України).

Судовий розгляд щодо ще двох обвинувачених триває.