Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до використання у Силах оборони 650 безпілотних авіаційних комплексів (БпАК) з початку року.

Більшість з них – українського виробництва, повідомляє Міністерство оборони України.

Найбільше кодифіковано ударних БпЛА коптерного типу

Серед усіх типів БпЛА найбільше кодифіковано ударних коптерів – 238 нових зразків. Це порівняно недорога та високоточна зброя для ураження живої сили та техніки противника на передовій.

Крім того, допущено до використання 231 БпЛА з оптоволоконним каналом управління. Їх основна перевага – стійкість до ворожих засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Арсенал українських захисників також поповнили 42 нові дрони-перехоплювачі. Вони відіграють важливу роль у сучасній протиповітряній обороні, забезпечуючи ефективне знищення ворожих безпілотників, маючи при цьому порівняно невисоку вартість.

Понад 40 дронів middle strike та deep strike пройшли кодифікацію

З початку року Міноборони кодифікувало 32 ударних БпЛА middle strike. Вони забезпечують удари по оперативному тилу ворога, зокрема знищення його логістики.

Водночас до використання в Силах оборони допущено 9 ударних дронів deep strike. Наявність безпілотників такого типу дає змогу завдавати ударів вглиб території рф, підвищуючи для противника ціну війни проти України.

Як повідомляло Інше ТВ, Український перехоплювач з донаведенням “Скажений” пройшов кодифікацію (ФОТО, ВІДЕО)