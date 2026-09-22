МВФ допоможе знайти частину коштів, які необхідні для фінансової стійкості України в наступному році.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою і подякував МВФ за це рішення. «Зрештою, кожен економічний крок підтримки – це про справедливий захист наших людей», – зазначив Володимир Зеленський і пообіцяв, що до кінця року будуть проголосовані всі закони, необхідні для фінансової підтримки.

Також він розповів Крісталіні Георгієвій про безпекову ситуацію в Україні та зміну російської тактики повітряних атак.

«Росіяни намагаються не лише знищити життя як таке, а й максимально паралізувати роботу бізнесу та держави. Саме тому макрофінансова допомога зараз особливо важлива для нас. Дякую за всі програми підтримки з боку МВФ, які допомагають нашій економіці вистояти», – наголосив Президент України.

Як повідомляло Інше ТВ, 3 вересня КМУ схвалив чотири законопроєкти, необхідні для отримання €1,45 млрд. від ЄС та МВФ. 10 вересня КМУ схвалив ще три законопроєкти, необхідні для отримання фінансування від ЄС та МВФ