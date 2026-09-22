Публічна зустріч Трампа і Зеленського тривала 7 хвилин. За цей час більше сказав президент США. Президенту України належить тільки одна репліка: «Сподіваюсь, ми зможемо закінчити цю війну до зими і Трамп в цьому допоможе».

Тож, що сказав Трамп (цитати):

«Удари по росії вплинули на ціни на дизель — для рф це серйозна проблема. Ми будемо це обговорювати».

«Репортер: Минулого року ви заявили, що Україна може повернути всю свою територію. Зараз це можливо?



Трамп: Я думаю, що вони укладуть угоду. Я не хочу розголошувати деталі цієї угоди».

«Звісно, вони дуже хороші бійці, справді. Вони можуть пишатися собою, це дуже здібні люди, дуже компетентне керівництво».

«Війна між Великою Британією та росією? Я думаю, у вас все буде гаразд. Риторика Кіра Стармера була занадто різкою. Потрібно бути трохи обережнішим».

«І путін, і Зеленський хочуть, щоб війна закінчилася. Настав час. Багато людей гинуть, і ніхто цього не хоче».

Надалі зустріч між двома президентами та їхніми переговорними командами продовжилася за зачиненими дверима.