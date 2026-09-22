Прем’єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс заявив, що країна має плани евакуації на випадок нападу Росії. Водночас він наголосив: якщо Росія атакує Литву, країна чинитиме опір і “не капітулює”.

За словами Сінкявічюса, литовці “постійно відчувають загрозу” з боку Росії. Зокрема, їх непокоять безпілотники, які час від часу залітають у повітряний простір країни.

“Ми дамо відсіч… ми будемо битися”, – сказав прем’єр в інтерв’ю програмі BBC Newsnight.

Водночас Литва готується до різних можливих ситуацій. Один зі сценаріїв – евакуація людей з міст, зокрема літніх мешканців.

За словами Сінкявічюса, влада має подбати про те, щоб люди могли виїхати спокійно, без хаосу і величезних заторів.

“Для нас це реальність”

Литва входить до НАТО і має сухопутний кордон з Калінінградською областю Російської Федерації.

“Ми розглядаємо різні сценарії. Про деякі з них зараз публічно майже не говорять”, – сказав Сінкявічюс BBC.

“Загроза для нас цілком реальна. Вона проявляється не щодня, але ми її відчуваємо”.

Прем’єр також заявив, що Британії потрібно “змінити підхід” до питань оборони. Водночас він визнав, що становище двох країн дуже різне.

“Ми ближче до кордону і ближче до загрози”, – сказав він.

Минулого тижня винищувачі НАТО збили безпілотник, який залетів у повітряний простір Литви.

За останній рік у країні сталося чимало подібних інцидентів. Литовська влада називає їх “гібридними атаками” і звинувачує в них сусідню Білорусь – близьку союзницю Росії.

У ніч на вівторок через черговий інцидент аеропорт Вільнюса працював з перебоями. Оператор аеропортів заявив, що причиною стала “гібридна атака з боку Білорусі”.

Йшлося про невідомі об’єкти схожі на повітряні кулі.

У вівторок головний радник президента Литви Дейвідас Матулєніс заявив, що наразі невідомо, чи справді це були повітряні кулі.

Німеччина розмістить у Литві 5 тисяч військових

На тлі погіршення безпекової ситуації в Європі Німеччина у 2023 році пообіцяла розмістити в Литві боєздатну бригаду.

Очікується, що вона буде повністю сформована до 2027 року. У ній служитимуть близько 5 тисяч військових і цивільних.

Однак охочих серед добровольців виявилося недостатньо. Тому на деякі посади направляють військових в обов’язковому порядку.

Більшість німців розмістять у Руднінкаї, неподалік Сувальського коридору – вузької ділянки між Литвою та Польщею. Вона має особливе стратегічне значення, оскільки відділяє Білорусь від Калінінградського ексклаву Росії.

НАТО вважає цей район одним з важливих напрямків східного флангу альянсу.

За даними НАТО, станом на грудень минулого року в Литві перебували понад 5 тисяч військових з країн альянсу.

Безпілотник прилетів з боку Білорусі

Звідки саме прилетів безпілотник, який минулого тижня порушив повітряний простір Литви, офіційно поки що не встановлено.

Втім, міністр оборони Литви Робертас Каунас заявив BBC, що дрон прилетів з боку Білорусі.

Міністр оборони Британії Вес Стрітінг сказав, що дії литовських та італійських військових показали готовність НАТО захищати повітряний простір країн альянсу.

“Ми єдині й цілодобово захищаємо кожен дюйм території НАТО”, – заявив він.

Москва цей інцидент не коментувала.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну випадки, коли військові безпілотники залітають у повітряний простір європейських країн, почастішали.

У травні мешканцям Вільнюса довелося ховатися після оголошення тривоги через безпілотник. На короткий час зупинили авіарейси та рух потягів.

Цього року винищувачі НАТО також кілька разів піднімалися в повітря, щоб збити українські безпілотники, які залітали в повітряний простір сусідніх країн Балтії – Естонії та Латвії.

Україна пояснювала такі випадки впливом російських систем радіоелектронної боротьби. Вони можуть впливати на навігацію і змінювати напрямок польоту українських дронів.

Литва, Естонія та Латвія вступили до НАТО у 2004 році.

Усі три країни є учасницями статті 5 Північноатлантичного договору. Вона передбачає: якщо на одну з країн НАТО здійснять збройний напад, це вважається нападом на весь альянс.