У Польщі поблизу американської бази протиракетної оборони в Редзіково (Поморське воєводство) зафіксували невідомий безпілотник. Апарат порушив заборонену для польотів зону, проте польські військові не стали його збивати, що викликало значну увагу місцевих медіа.

Про це повідомляє Onet і ТСН.

За даними ЗМІ, несанкціонований дрон помітили біля американського військового об’єкта вдень 15 вересня. Як стверджують журналісти Onet, замість того, щоб перехопити або знищити літальний апарат, військові зателефонували на лінію екстреної служби 112.

Міноборони Польщі підтвердило проліт цивільного дрона біля бази США. У відомстві пояснили, що апарат не становив загрози, адже постійно перебував під наглядом систем ППО.

Безпілотник не залітав безпосередньо над базою, однак наблизився до неї на відстань близько одного кілометра, чим порушив зону заборони польотів. Крім того, оборонне відомство змогло ідентифікувати місце перебування оператора дрона.

«Відповідно до процедур, що діють у Збройних силах Республіки Польща, про інцидент було повідомлено відповідні установи та служби, зокрема поліцію. Спостереження за об’єктом відбувалося під повним контролем, дрон не наблизився до стратегічно важливих об’єктів бази в Редзіково», — наголосили в Міноборони Польщі.

Ситуацію також прокоментував міністр оборони країни Владислав Косіняк-Камиш. За його словами, він очікує на повний звіт щодо обставин виявлення апарата. Очільник міністерства додав, що «якщо десь були допущені якісь недоліки, то будуть вжиті відповідні заходи».

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