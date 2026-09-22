У вівторок президент США Дональд Трамп, прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен та голова уряду Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен підписали угоду щодо безпеки арктичного острова після кількох місяців суперечок довкола його майбутнього.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на трансляцію церемонії підписання.

Сторони уклали угоду про “розвиток значної військової присутності США в Гренландії”, яка водночас забороняє противникам Вашингтона будувати власні бази на острові.

За словами глави гренландського уряду, новий документ продовжує дію угоди 1951 року між сторонами.

“Ця угода має покласти край усім спекуляціям щодо того, на чиєму боці стоїть Гренландія. Ми й надалі будемо друзями США та частиною західного альянсу”, – зазначив Нільсен.

Данська прем’єрка наголосила, що США та Данія є союзниками вже багато років. Вона висловила вдячність Вашингтону за захист вільного світу та Гренландії зокрема.

“Я з гордістю заявляю, що США є другом Королівства Данії. Це віха в наших тривалих відносинах. Це більша й краща угода (порівняно з угодою 1951 року – ред.). Угода, яка може тривати вічно”, – додала Фредеріксен.

У новій угоді зазначено, що США отримують дозвіл на створення військової бази поблизу Нарсарсуака в Південній Гренландії та бази в Местерсвігу на сході острова.

“Я хотів би подякувати обом главам урядів. У нас будуть фантастичні і надійні відносини. Це чудово для Європи та США. І для всіх. І це буде чудово також для Гренландії”, – заявив Трамп.

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