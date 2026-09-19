Трамп заявив про досягнення угоди з Данією та Гренландією, яка, за його словами, надасть США контроль над питаннями безпеки на острові.

Про це він повідомив у своїй соцмережі Truth Social.

-Я радий оголосити, що Сполучені Штати Америки уклали угоду з Королівством Данія та Гренландією, яка надає Сполученим Штатам постійний контроль над безпекою та всіма іншими потребами в Гренландії, повністю усуваючи ВСІ численні занепокоєння США. Це угода з «безстроковим терміном дії», їй немає кінця! Для Сполучених Штатів це не коштуватиме НІЧОГО!

За моєю вказівкою ми працювали з представниками Данії та Гренландії, щоб гарантувати, що Сполучені Штати НАЗАВЖДИ матимуть повну можливість робити в Гренландії все необхідне для забезпечення та захисту безпеки Гренландії і Сполучених Штатів Америки.



Крім того, відтепер жоден противник США НІКОЛИ не зможе мати базу в Гренландії, військову присутність у Гренландії або здійснювати чутливі інвестиції в Гренландії без нашого чітко вираженого письмового схвалення.



Понад 100 років президенти знали про стратегічне значення Гренландії, але ЖОДЕН із них не зміг нічого з цим зробити.

Я пишаюся тим, що став президентом, який остаточно й назавжди вирішив цю дуже важливу ситуацію.



Ми дуже вшановані й пишаємося тим, що щойно відбулося, і все, про що сьогодні домовлено, американський народ цінуватиме.



Ми негайно розпочнемо процес розбудови великої військової присутності у відповідній частині Гренландії, а таких частин є багато.

Ми працюватимемо з народом Гренландії над її розвитком і будівництвом.



Це чудове рішення для Сполучених Штатів Америки, Данії, Гренландії та всіх наших союзників.



Ми з нетерпінням чекаємо на співпрацю з чудовими людьми Данії та Гренландії заради прекрасного майбутнього цієї великої й надзвичайно стратегічної ділянки землі.

Ми дуже її захищатимемо!



Це здійснення мрії для Сполучених Штатів Америки — дуже важливе, історичне й особливе.



Дякую за увагу до цього питання! – написав Трамп.

І цього разу майже не збрехав – США, Данія та Гренландія дійсно підпишуть угоду про зміцнення безпеки в Арктиці та Північній Атлантиці.

Підписання відбудеться наступного тижня на полях Генасамблеї ООН. Це підтвердила прем’єр Данії Метте Фредеріксен.

Проте перш ніж угода набуде чинності, вона має пройти необхідні парламентські процедури.

-Я рада, що є перспектива укладення хорошої угоди для Гренландії, Королівства Данії та Сполучених Штатів. Угоди, яка зміцнює нашу спільну безпеку в Арктиці та Північній Атлантиці й, відповідно, також вигідна для НАТО та Європи. І угоди, яка водночас визнає суверенітет і територіальну цілісність Королівства та право народу Гренландії на самовизначення, – заявила Фредеріксен.

Голова уряду Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен теж підтвердив підготовку по підписання угоди.

-Радісно, що ми наближаємося до укладення угоди, яка забезпечує та посилює безпеку Гренландії, Королівства Данія, США та західного альянсу.



Угода визнає інтереси Гренландії та наше місце в міжнародній співпраці.



Це на користь усім нам, – написав він.