Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.09.26 склали:
особового складу – близько 1 516 430 (+1 520) осіб
танків – 12 352 (+1) од.
бойових броньованих машин – 25 357 (+5) од.
артилерійських систем – 50 011 (+73) од.
РСЗВ – 2 143 (+1) од.
засоби ППО – 1 657 (+11) од.
літаків – 442 (+0) од.
гелікоптерів – 356 (+0) од.
наземних робототехнічних комплексів – 2 672 (+16) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня – 524 132 (+1 816) од.
крилаті ракети – 5 111 (+0) од.
кораблі / катери – 35 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 150 922 (+480) од.
спеціальна техніка – 4 703 (+2) од.
Дані уточнюються.