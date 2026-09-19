Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія вже протягом п’яти років атакує союзників України. Про це він сказав журналістам в Овальному кабінеті.

У нього запитали, чи поділяє він побоювання Польщі щодо того, що Росія може напасти на союзників України.

“Що ж, я думаю, вони вже напали на союзників України. Вони нападають на них уже приблизно п’ять років. Тож я із цим згоден. Гадаю, усі із цим згодні”, – відповів Трамп.

Журналіст перепитав, чи чув президент США, що РФ уже нападає на Польшу. Трамп відповів “Так”.

Трамп знову похвалив президента Навроцького як свого фаната.

«У вас чудовий президент. Він – великий фан Трампа. Він був на 12-му місці, та я підтримав його – тепер він президент, і він чудово працює. І тримає все під контролем», – сказав Трамп.

Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, Трамп готовий розмістити військову базу у Польщі для “друга Навроцького”, а той влип у патріотичний скандал