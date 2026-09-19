Державний департамент США погодив потенційний продаж Україні обладнання та послуг для посилення протиповітряної оборони.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Держдепу.

Державний департамент США ухвалив рішення про схвалення можливого продажу уряду України в рамках програми «Іноземні військові продажі» (FMS) обладнання та послуг для модернізації систем протиповітряної оборони. Орієнтовна загальна вартість становить 2,68 мільярда доларів США. У разі укладення угоди Україна фінансуватиме її за рахунок поєднання внесків європейських партнерів та коштів програми США «Іноземне військове фінансування» (FMF), виділених за часів попередньої адміністрації. Кошти FMF будуть зараховані як капітальний внесок США до Інвестиційного фонду відновлення України на умовах відшкодування у співвідношенні 1:1.

Україна подала запит на:

ракети S-300 Clone та GAM-67;

далекобійні зенітні ракетні системи з лазерним наведенням;

імпровізовані пускові установки TEL 1.5;

комплекти модернізації мобільних пускових систем;

радари RPS-202 для протидії безпілотникам;

запчастини, програмне забезпечення, ремонтне, технічне та логістичне обслуговування.

У Держдепі зазначили, що цей продаж сприятиме досягненню цілей зовнішньої політики та національної безпеки США шляхом зміцнення безпеки країни-партнера, яка відіграє важливу роль у політичному та економічному розвитку Європи.

“Запропонований продаж підвищить спроможність України протистояти поточним і майбутнім загрозам завдяки оснащенню засобами, необхідними для самооборони та виконання завдань із забезпечення регіональної безпеки, а також завдяки посиленню системи протиповітряної оборони. Україна зможе без труднощів інтегрувати це обладнання та послуги до своїх збройних сил. Продаж цього обладнання та надання відповідної підтримки не порушать основний військовий баланс у регіоні”.

Головного підрядника (або підрядників) буде визначено за результатами конкурентних закупівель, що проводитимуться урядом США відповідно до Федеральних правил закупівель (FAR). Наразі уряду США не відомо про будь-які офсетні угоди, запропоновані у зв’язку з цим потенційним продажем. Умови будь-якої офсетної угоди визначатимуться під час переговорів між покупцем і підрядником (підрядниками).

Реалізація цієї угоди не потребуватиме направлення до України додаткових представників уряду США чи підрядників. Цей запропонований продаж не матиме негативного впливу на стан обороноздатності США.