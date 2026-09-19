У ніч на 19 вересня (з 18:00 18 вересня) противник атакував двома протикорабельними ракетами “Циркон” із Курської обл. рф, 174 ударними БпЛА типу Shahed (половина із них – реактивні), Гербера, баражуючими боєприпасами “Бандероль”/”Дань-Т”, дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Основні напрямки удару – Одещина, Київщина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 141 ціль:

– 3 «Бандероль»/«Дань-Т»;

– 138 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях. Ворожі ракети цілей не досягли, інформація про місце падіння уточнюється.

Атака триває, в повітряному просторі більше десяти ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки.