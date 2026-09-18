Президент США Дональд Трамп заявив про досягнення «значного прогресу» у перемовинах щодо розміщення військової бази США в Польщі.

Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

«Завдяки рішучому лідерству мого друга Кароля Навроцького, президента Польщі, досягнуто значного прогресу у справі створення бази армії США в Польщі», — заявив Трамп і анонсував, що якщо це станеться — про місце розташування бази «буде оголошено вже дуже скоро».

Він відзначив, що це стане «історичним кроком» для «великого» американо-польського альянсу.

Тим часом у Польщі розгорівся скандал через невдалий допис Навроцького після заходів у Влодаві, пов’язаних із 87-ю річницею радянського вторгнення до Польщі.

«Ми — народ, який може втратити територію, але ніколи не втратить душу; ми можемо віддати територію, але ніколи не віддамо нашу Батьківщину».

У своїй промові він також сказав дещо подібне. На це відреагував прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, який публічно звернувся до президента Навроцького: “Пане президенте, пропоную видалити цей допис. Ми не збираємося віддавати ані клаптика нашої території”.

Пересічним полякам теж не сподобався пост Навроцького.

Тепер щодо військової бази. У Польщі вже діє Camp Kościuszko (Познань), де розташований штаб 5-го корпусу армії США. Також у Редзіково запущено базу протиракетної оборони Aegis Ashore. Якою можу бути військова база, про яку говорить Трамп, і чи буде вона – не відомо.