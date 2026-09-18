Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що робитиме все, аби країна не була втягнута у військовий конфлікт у разі застосування статті 5 НАТО, та поставив під сумнів можливість відправлення словацьких військових на захист союзників.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не хоче участі своєї країни у військовому конфлікті в разі застосування статті 5 Північноатлантичного договору, передає ТСН.

Про це він сказав під час виступу перед студентами та працівниками лікарні у Прешові.

Фіцо розкритикував те, що назвав “войовничою риторикою” у Європі, і поставив запитання, з ким саме європейські країни нібито збираються воювати.

“Заради Бога, з ким ми хочемо битися? З ким?” — заявив словацький прем’єр.

Далі він навів сценарій можливого застосування статті 5 НАТО та припустив, що Словаччині могли б запропонувати відправити тисячі військових.

“Я не бажаю, щоб Словаччина була частиною якогось військового конфлікту через якусь 5 статтю. Як прем’єр-міністр я робитиму все для того, щоб Словаччина ніколи не була втягнута у військовий конфлікт”, — сказав Фіцо.

Що насправді передбачає стаття 5 НАТО

Стаття 5 Північноатлантичного договору встановлює принцип колективної оборони: збройний напад на одного союзника розглядається як напад на всіх членів Альянсу. Кожна держава зобов’язується надати допомогу атакованому союзнику.

Водночас стаття 5 не означає автоматичної вимоги кожній державі відправляти певну кількість військових. Кожен союзник сам визначає дії, які вважає необхідними; вони можуть, але не обов’язково повинні включати застосування збройної сили.

Під час цього виступу Фіцо не назвав Росію джерелом потенційної військової загрози для країн НАТО.