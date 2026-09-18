17 вересня на території Миколаївщини зареєстровано сім пожеж.

Детальніше про займання повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

У м. Миколаєві горіла будівля, яка наразі не експлуатується. Вогнеборці загасили її на незначній площі.

Інші епізоди — пожежі сухої трави та чагарників на відкритих територіях. Три з них виникли у Миколаївському районі, 2 — у Вознесенському та 1 — у Баштанському районі області. Загальна їх площа склала понад 5,5 га.

Підрозділами Головного управління забезпечено реагування на всі повідомлення.

Як повідомляло Інше ТВ, З чотирьох пожеж на Миколаївщині за позаминулу добу одна спалахнула через російські атаки (ФОТО)