Цими вихідними голова партії «Право і справедливість» (PiS) Ярослав Качинський взяв участь у конгресі «Молодь за Польщу завтрашнього дня» в Августові. Під час заходу він обговорював низку тем, зокрема й польсько-українські відносини. Він заявив, що на початковому етапі війни Україна очікувала від Польщі дій, на які Варшава не могла погодитися, пише польська газета Rzeczpospolita.

«Часто виникали різні питання щодо того, чи варто щось робити, чи ні. Українці іноді очікували речей, на які ми — з різних причин, які я не можу розголошувати, — не могли погодитися. Зазвичай нам вдавалося знайти рішення, що дозволяло зберегти хороші польсько-українські відносини, які існували на той час», — сказав Качинський.

Він додав, що згодом динаміка відносин змінилася. «Пізніше ситуація почала розвиватися зовсім інакше, але слід чітко сказати, що українці змінили свій підхід. Мені здається, що спочатку вони мали дещо своєрідне уявлення: що можуть втягнути нас у війну, можливо, навіть до створення єдиної держави. Саме на це вказував виступ Зеленського в Сеймі», — заявив голова PiS.

Качинський вважає, що Україна могла неправильно оцінити можливості Польщі на початковому етапі російського вторгнення. «Навіть якби Польща була дуже войовничою нацією, вона фактично не мала реальних збройних сил. Вона не могла вступити у війну. Інша сторона цього не помітила — можливо, через високу думку, яку росіяни мали про нас», — сказав він.

За його словами, членство Польщі в НАТО також могло відіграти роль у розрахунках України. «До того ж, йшлося і про вступ НАТО; вони, ймовірно, думали, що таких цілей можна досягти — хоча я в цьому не впевнений; це визначать історики», — додав Качинський.

Голова PiS також торкнувся політичної ситуації в Польщі напередодні російського вторгнення. Він зазначив, що гібридна війна тривала ще до початку повномасштабного конфлікту, і уряд готувався до можливого розвитку подій.

– Що стосується наших опонентів, то тоді вони не виявляли особливої ​​солідарності з нами. Я маю на увазі опонентів тут, у Польщі. Ми мали більшість, тому могли ухвалювати необхідні рішення, — сказав він.

– Пам’ятайте: ще до того, як усе це почалося, вже тривала гібридна війна. На той момент ми вже ухвалили всі рішення, окрім одного — рішення про запровадження надзвичайного стану в прикордонних регіонах Польщі. Це рішення було ухвалене пізніше, але всі інші вже були підготовлені й прийняті, — додав він.

Качинський відвідав Київ у перші тижні війни

Ярослав Качинський був одним із перших іноземних політиків, які прибули до Києва після нападу Росії на Україну. 15 березня 2022 року — менш ніж через три тижні після початку повномасштабного вторгнення Росії — тодішній віцепрем’єр-міністр вирушив до української столиці разом із прем’єр-міністром Матеушем Моравецьким та прем’єр-міністрами Чехії та Словенії — Петром Фіалою та Янезом Яншою. Вони стали першими іноземними лідерами, які відвідали Київ після початку вторгнення.

Делегація прибула потягом і зустрілася в Києві з президентом Володимиром Зеленським та прем’єр-міністром Денисом Шмигалем. Візит відбувався на тлі тривалих бойових дій та російських обстрілів Київської області.

Після зустрічі Качинський заявив, що Україна потребує не лише солідарності, а й конкретних дій з боку міжнародної спільноти. На той час він виступав за розгортання миротворчої місії НАТО або створення ширшого міжнародного механізму в Україні.

Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, У Польщі розкол у PiS – Качинський вигнав експрем’єра Моравецького. Що це змінює