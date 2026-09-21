«Укрнафта» та польська ORLEN розширюють стратегічне партнерство у постачанні нафтопродуктів до України та логістиці.

На полях Саміту Карпатської вісімки українська та польська державні нафтові компанії підписали меморандум, спрямований на посилення енергетичної стійкості України та диверсифікацію імпорту пального.

«Найбільша мережа автозаправних комплексів України UKRNAFTA постійно працює над тим, щоб населення України отримувало якісний ресурс за справедливою ціною. В період зростання попиту минулої зими компанія наростила імпорт нафтопродуктів. З самого початку кризи на Близькому Сході наші спеціалісти займаються диверсифікацією джерел пального. Підписання меморандуму з ORLEN – це стабільність імпортних поставок та забезпечення усіх потреб людей в Україні», – підкреслив комерційний директор АТ «Укрнафта» Владислав Войтенко.

«Документ передбачає постачання нафтопродуктів в Україну на суму до 500 млн доларів, що дозволить забезпечити населення якісним пальним в умовах кризи на Близькому Сході. Також розглядається потенційне залучення паливовозів для посилення логістичної складової «Укрнафти», – зазначив голова правління АТ «Укрнафта» Богдан Кукура. – Усі ці кроки значною мірою зміцнять енергетичну безпеку України та дозволять забезпечити пальним людей та критичні галузі».

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