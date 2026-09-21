Про це президент США Трамп написав у своїй соцмережі.

«Росія, на жаль, втратила контроль над своєю дизельною нафтовою промисловістю через війну з Україною. Велика кількість їхніх дизельних нафтопереробних заводів була підірвана і, принаймні тимчасово, виведена з ладу. Ця безглузда і нескінченна війна з Україною має бути припинена. Весь світ страждає, оскільки щомісяця гине 25 000 людей, переважно солдати. Яка ганьба!»

Президент Зеленський у Х відповів на цей пост Трампа так:

“Цю російську війну проти України та здорового глузду справді необхідно завершити. Від самого початку повномасштабного вторгнення її наслідки стали масштабними: людські втрати, руйнування міст і сіл, загрози продовольчій безпеці, виклики в енергетиці, а також надзвичайні темпи технологічного розвитку — зокрема поява автономних дронів і стрімке вдосконалення ударних спроможностей, яких світ ще не бачив. Кожен новий тиждень цієї війни — не кажучи вже про кожен новий рік — приносить дедалі більше проблем. Україна прагнула миру з першої ж хвилини. Ми вже висунули десятки дипломатичних пропозицій щодо того, як гідно завершити цю війну, гарантувати безпеку та запобігти новим російським вторгненням. Зараз триває діалог із президентом Трампом і США. Також розглядаються ідеї, що можуть наблизити мир, починаючи з рішучих кроків із деескалації. Енергетичний сектор України, критична інфраструктура та наш продовольчий експорт мають перестати бути мішенями для Росії, і це спонукатиме нас до відповідних кроків із деескалації. Рішення можливі. Ми готові працювати над цим і обговоримо це питання з партнерами на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Дякую всім, хто допомагає! Часи, коли страждала лише країна, що зазнала нападу, минули. Нинішня природа війни така, що агресор також зазнаватиме втрат. Це стало можливим завдяки технологіям. Сила лідерства держав може — і повинна — забезпечити деескалацію, безпеку та мир. Дякую”!