Про це повідомив т.в.о. голови Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

-Змінюємо час комендантської години на Миколаївщині.

Провели засідання Ради оборони Миколаївської області. Серед інших важливих для регіону питань ухвалили рішення про зміну часу комендантської години.

Підписав відповідний наказ № 30 від 21.09.2026.

Відтак з 22 вересня 2026 року на всій території Миколаївської області комендантська година та спеціальний режим світломаскування в режимі повного затемнення діятимуть з 01:00 до 05:00.

Прошу всіх дотримуватися встановлених правил та не нехтувати сигналами повітряної тривоги!