Прокуратура у судовому порядку вимагає повернути державі частину Степівського водосховища

Миколаївська окружна прокуратура з’ясувала, що у 2021 році між Миколаївським міжрайонним управлінням водного господарства та суб’єктом господарювання укладено договір на проведення робіт із біологічної меліорації на хвостовій частині Степівського водосховища. Офіційна мета такого договору заявлялася як поліпшення екологічного та гідрологічного стану водойми.

Надалі, через укладання додаткової угоди до договору, підприємцю надано право на комерційний вилов та реалізацію виловленої риби. Насправді ж сторони уклали удаваний правочин, приховавши за ним реальні відносини оренди земельної ділянки та водного простору.

Водночас ані Миколаївське міжрайонним управлінням водного господарства, ані його правонаступник – Регіональний офіс водних ресурсів у Миколаївській області не наділені повноваженнями щодо передачі в користування фактично частини водного об’єкта.

Отже, підприємець здійснює діяльність у сфері рибництва на частині Степівського водосховища за відсутністю контролю з боку органу державного нагляду. Більш того, це водосховище є об’єктом комплексного призначення і за законом взагалі не може передаватися в оренду.

Здійснення підприємцем господарської діяльності з неконтрольованого вилову біоресурсів на частині Степівського водосховища за відсутності оформлених належним чином орендних відносин порушує інтереси держави щодо установленого чинним законодавством порядку розпорядження державним майном, що і стало підставою для звернення прокуратурою до суду з відповідним позовом в інтересах обласної військової адміністрації про визнання недійсним такого договору та повернення частини водного об’єкта в комплексі з ділянкою, на якій воно розташоване.

Реагуючи на порушення, окружна прокуратура звернулась до суду з позовом про визнання недійсним договору на проведення робіт із біологічної меліорації та повернення у розпорядження держави частини Степівського водосховища в комплексі з ділянкою, на якій воно розташоване. У справі відкрито провадження, її розгляд триває.