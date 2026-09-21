Повідомлення про злочин по вулиці Корабельній надійшло від потерпілого на спецлінію 102 вночі 19 вересня. Заявник розповів правоохоронцям, що неподалік супермаркету невідомий відібрав у нього мобільний телефон, а потім відштовхнув, від чого він упав на землю. Заволодівши телефоном, фігурант втік у невідомому напрямку.

Як пише Поліція Миколаївської області, упродовж години поліцейські розшукали та затримали зловмисника у процесуальному порядку. Нині слідчі вже повідомили йому про підозру, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. За скоєне йому загрожує до 10 років ув’язнення.

На місце події прибули слідчо-оперативна група, наряди відділу реагування патрульної поліції та оперативники Первомайського районного відділу поліції.

Потерпілий надав правоохоронцям прикмети нападника, за якими поліцейські менш ніж за годину розшукали зловмисника на одній із вулиць міста.