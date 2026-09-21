Військовослужбовці та їхні родини можуть отримувати матеріальну допомогу від своїх громад. Розмір таких виплат та умови їх отримання відрізняються залежно від рішення конкретної ради.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на повідомлення Офісу Військового омбудсмана.

Хто може отримати допомогу

У багатьох територіальних громадах діють власні програми підтримки військовослужбовців. За ними можуть передбачатися виплати від декількох тисяч до десятків тисяч гривень.

Допомога може надаватися:

мобілізованим військовослужбовцям;

тим, хто уклав контракт;

військовим у разі поранення;

на лікування та реабілітацію;

на інші потреби, передбачені місцевими програмами.

Окремі програми передбачають підтримку для родин загиблих, полонених та зниклих безвісти військовослужбовців.

При цьому умови та розміри виплат залежать від конкретної громади. Інформація про них раніше була розпорошена між сайтами органів місцевого самоврядування, а подекуди містилася лише в рішеннях міських або селищних рад.

Вся інформація – в одному довіднику

Офіс Військового омбудсмана підготував довідник, у якому зібрана інформація про місцеві програми матеріальної підтримки військовослужбовців та їхніх родин.

Тепер військовослужбовцю достатньо знайти у довіднику свою область, район і громаду, щоб побачити, на яку допомогу він може розраховувати та куди звертатися для її оформлення.

До довідника також включили програми підтримки громад із тимчасово окупованих територій, які продовжують працювати на підконтрольній Україні території.

Де подивитися умови виплат

Офіс Військового омбудсмана зазначає, що розміри виплат та умови їх отримання можуть змінюватися. Інформацію у довіднику планують регулярно оновлювати.

У відомстві також закликають громади розширювати програми фінансової підтримки військовослужбовців та їхніх родин, інформувати про доступні виплати й допомагати з їх оформленням.