Як повідомляло ІншеТВ, Балістика? Зеленський повідомив, які дрони та ракети атакували сьогодні Московщину (ВІДЕО)

Чому виникло припущення про балістику. Як повідомив Зеленський, над сьогоднішньою атакою на Московщину “працювали, зокрема, FP-1, RZ-100, MICH-2000, «Паляниця», Vendetta, «Лютий», «Барс», «Фламінго», «Січень», Pelican”.

От саме Pelican і збив з пантелику. Тому що «Пелікан» (FP-7 Pelican) — це новітня українська балістична ракета малої дальності, розроблена вітчизняною компанією Fire Point. Вона є «балістичним братом» крилатої ракети FP-5 «Фламінго».

Але Зеленський про балістику не говорив. Не сказали про застосування нової ракети і у Fire Point. Але бажане вже почали видавати за дійсно, і нашу нетерплячку можна зрозуміти. Та, на жаль, радіти рано.

Як підтвердив ТГ-канал осінтерів КіберБорошно, “Pelican в зверненні президента – це звичайний дрон. Не балістика”.

Тож чекаємо далі.