Патрульні виявили водійку, що кермувала під дією п’яти наркотиків та мала при собі, ймовірно, заборонену речовину.

Вночі на проспекті Коцюбинського за порушення ПДР патрульні зупинили автомобіль Renault Megane.

Спілкуючись із 33-річною водійкою, інспектори помітили в неї ознаки наркотичного сп’яніння. Порушниця погодилась пройти огляд у лікаря-нарколога. У її організмі виявили 5 видів наркотичних речовин.

Окрім того, жінка помітно нервувала, тож поліцейські вирішили її перевірити. Серед інспекторів, що зупинили порушницю, була патрульна, яка провела поверхневу перевірку. В автомобілі водійки інспектори виявили паперовий згорток з подрібненою речовиною, зовні схожою на наркотичну.

Поліцейські викликали слідчо-оперативну групу для зʼясування всіх обставин події.

На водійку автомобіля Renault Megane патрульні склали протокол за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння), винесли постанови за ч. 2. ст. 122 (Рух по смузі зустрічного руху) та з ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не мала поліса обов’язкового страхування) КУпАП.