Щодня й щоночі ми захищаємося від російських ударів. Вчора на Херсонщині росіяни вдарили FPV-дроном по чоловічому монастирю. На жаль, один служитель монастиря загинув, ще четверо поранені. Мої співчуття рідним і близьким, – написав президент Зеленський.

Були удари по критичній і цивільній інфраструктурі на Харківщині, Сумщині, Одещині. На Дніпровщині та Запоріжжі – влучання по житлових будинках. Під ударами з вечора були також Вінниччина, Київщина, Житомирщина та Черкащина. Тільки за цей тиждень РФ випустила проти нас понад 2000 ударних дронів, з них більшість реактивні, 1700 авіабомб і 19 ракет різних типів.

Україна постійно шукає і знаходить, як захищатися та відповідати на ці удари проти життя. Важливо, щоб і наші партнери шукали та знаходили способи змушувати Росію відчувати її війну. Саме зараз правильний момент, щоб робити нові санкційні кроки проти агресора й дотискати мир через силу. Відповідні можливості є у Америки, є у Європи, є у всіх країн «сімки». Розраховуємо на нові сильні кроки. Дякую всім, хто допомагає.