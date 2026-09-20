СБУ спільно із СБС, ССО, ГУР та іншими складовими Сил оборони уразила Московський нафтопереробний завод у районі Капотні, який розташований усього за 15 км від Кремля, повідомили у Службі.

Далекобійні безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ пролетіли понад 500 кілометрів, подолали ешелоновану російську ППО та успішно уразили завод. Там фіксується масштабна пожежа.

Московський НПЗ — одне з ключових підприємств нафтопереробної промисловості рф. Він здатен переробляти понад 11,6 млн тонн нафти на рік і забезпечує до 35% потреб Москви та області у високоякісному пальному. Підприємство виробляє бензин, авіаційний гас, дизельне пальне та мазут і є основним постачальником авіапального для московських аеропортів.

СБУ продовжує зменшувати паливно-енергетичні та воєнно-економічні спроможності росії. Ураження російських НПЗ — це справедлива відповідь на терор українських міст і цивільної інфраструктури, який здійснює рф.