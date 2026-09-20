Прем’єр-міністра Угорщини Петера Мадяра облили вином під час Свята збору винограду в місті Сексард. Інцидент стався ввечері 19 вересня, коли він дорогою з Печа до Будапешта заїхав на фестиваль на запрошення місцевих жителів.

Як пише угорське видання Telex, Мадяр стояв біля одного з буфетів, коли чоловік із келихом підійшов ближче, зробив ковток, а потім хлюпнув напоєм у бік прем’єра. У келиху могло бути вино або фрьоч — вино, розбавлене газованою водою.

Відео інциденту опублікував сам Мадяр. На записі видно, що після цього чоловік залишає місце події, а прем’єр продовжує спілкуватися з людьми.

Мадяр прокоментував подію у соцмережах, заявивши, що чоловік, напевно, був дуже засмучений, що всі почувалися чудово, розмовляли та фотографувалися.

«Шкода доброго сексардського вина», — написав Мадяр.

Він також додав, що «орбанівський боєць» виявився недостатньо сміливим, аби підійти і подивитися йому в очі.