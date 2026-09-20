-У Московському регіоні цієї ночі дуже відчутно спрацювали наші далекобійні відповіді. Є ураження одного з ключових підприємств нафтової промисловості РФ та обʼєкта логістики агресора. Це мільярди доларів, які підтримують воєнну машину. Працювали, зокрема, FP-1, RZ-100, MICH-2000, «Паляниця», Vendetta, «Лютий», «Барс», «Фламінго», «Січень», Pelican, – повідомив президент Зеленський.

-Дякую нашим воїнам за влучність: СБУ разом із СБС, ССО, ГУР і СЗР. Було також застосовано санкції по підприємству у Воронезькому регіоні. Москва повинна не будувати ешелоновані кільця ППО за рахунок інших регіонів, а завершити свою жорстоку війну й обрати мир. Є на столі кроки для деескалації: в енергетиці, продовольчій безпеці. Потрібна політична воля. Дякую всім, хто посилює українську далекобійність. Вдячний кожному, хто доповнює наші далекобійні відповіді відповідями санкційними. Слава Україні!

Від ІншеТВ зазначимо, що «Пелікан» (FP-7 Pelican) — це новітня українська балістична ракета малої дальності, розроблена вітчизняною компанією Fire Point. Вона є «балістичним братом» крилатої ракети FP-5 «Фламінго».



Як повідомляло ІншеТВ, Велика атака на Москву та Підмосков’я – українські дрони поцілили в НПЗ та склади (ВІДЕО)