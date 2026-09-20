У Москві атакований НПЗ, кришка якого така ефектно злітала під час попередньої атаки. І от сьогодні він атакований знову і, сподіваємось, виведений з ладу надовго.

Московський нафтопереробний завод – це одне з найбільших нафтопереробних підприємств Росії, розташоване в московському районі Капотня. Його потужність переробки – 11 млн тонн нафти на рік. Завод забезпечує близько 40% паливного ринку Москви та 70% потреб Московського регіону в бензині та авіагасі.

У Соф’їно горять склади. Вже і догорають.

Місцева влада Московської області повідомляє про загиблих і поранених, а також пошкодження від уламків.

«За ніч Московська область зазнала масованої атаки безпілотників. З 03:00 до 05:00 сили ППО та засоби радіоелектронної боротьби збили та придушили 249 БПЛА у 17 округах. Найбільш серйозні наслідки зафіксовані в Раменському окрузі. На Північному шосе внаслідок падіння БПЛА загорілася покрівля 21-поверхового багатоквартирного будинку. Евакуйовано 400 осіб, серед них 70 дітей. Пошкоджено 20 автомобілів. У Соф’їному БПЛА попав у триповерховий багатоквартирний будинок. Пошкоджено шість квартир на третьому поверсі. На жаль, загинула 44-річна жінка. Ще п’ятеро людей постраждали, серед них двоє дітей. Також відомо про одного потерпілого в Ленінському окрузі. Інформація про стан постраждалих продовжує уточнюватися.

У Соф’їному після атаки також спалахнув складський комплекс. Ще одне серйозне загоряння сталося у Котельниках, де БПЛА попав у багатоквартирний будинок у мікрорайоні Нові Котельники – вогнем охоплено квартири на трьох поверхах. Інформація щодо постраждалих уточнюється. На місцях працюють пожежні та екстрені служби. Наслідки атаки зафіксовані і в інших муніципалітетах. У Раменському, Коломні та Єгор’євську пошкоджено приватні будинки, у Ленінському, Люберцях та Литкарині сталися спалахи в багатоквартирних будинках. У Істрі пошкоджено житловий будинок та будівлю підприємства, постраждалих немає. Пошкодження є і у Воскресенську. Екстрені служби продовжують ліквідувати наслідки на всіх адресах», – йдеться у повідомленні.