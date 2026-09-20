Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.09.26 склали:
особового складу – близько 1 517 990 (+1 560) осіб
танків – 12 356 (+4) од.
бойових броньованих машин – 25 361 (+4) од.
артилерійських систем – 50 067 (+56) од.
РСЗВ – 2 146 (+3) од.
засоби ППО – 1 659 (+2) од.
літаків – 442 (+0) од.
гелікоптерів – 356 (+0) од.
наземних робототехнічних комплексів – 2 695 (+23) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня – 525 965 (+1 833) од.
крилаті ракети – 5 111 (+0) од.
кораблі / катери – 35 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 151 345 (+423) од.
спеціальна техніка – 4 716 (+13) од.
Дані уточнюються.