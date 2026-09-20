Газ в Україні зараз торгується приблизно у 2,5 раза дешевше, ніж у Європі, а різниця між цінами перевищила €50 за МВт·год – це найбільший розрив із кінця 2022 року.

Про це повідомляє ExPro і Главком.

За розрахунками ExPro, 14 вересня газ із поставкою у жовтні коштував в Україні в середньому 21 750 грн за тисячу кубометрів, або близько €33/MWh без ПДВ. Водночас ціна жовтневого ресурсу на нідерландському хабі TTF сягнула €84/MWh.

Однією з головних причин такого розриву ExPro називає фактичну ізоляцію українського ринку від європейського.

«Імпорт природного газу з Європи майже відсутній та економічно недоцільний через високі ціни на європейських хабах. У той же час, експорт газу залишається під забороною з початку повномасштабного вторгнення, що створює певний надлишок газу на комерційному сегменті українського ринку», – зазначає ExPro.

При цьому ситуація на двох ринках протилежна. Європі напередодні зими потрібні додаткові обсяги газу, а сховища там заповнені лише на 68%. В Україні ж через падіння промислового споживання на комерційному ринку сформувався надлишок ресурсу.

«В Україні ситуація протилежна. Пропозиція газу в комерційному сегменті перевищує поточний попит, який скорочується через російські удари по промисловості», – йдеться у матеріалі ExPro.

Нагадаємо, експерт газової галузі Михайло Свищо вважає, що закритий експорт залишив український газовий ринок ізольованим від Європи.