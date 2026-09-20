Президент США Дональд Трамп оголосив про створення Сил штучного інтелекту. Мотивація для такого рішення оригінальна, але як вже є. На сьогодні Трамп хоче позбавитися від набридлих тем і заставити ШІ служити йому, щоб “і надалі випереджати Китай”.

Про це американський лідер повідомив у соцмережі Truth Social.

За словами очільника Білого дому, Сили ШІ створюються за аналогією зі створеними ним у 2019 році Космічними силами.

-За ці роки було багато Містифікацій, створених Радикально Лівими Дурмократами з метою знищення нашої Країни. РОСІЯ, РОСІЯ, РОСІЯ, УКРАЇНА, УКРАЇНА, УКРАЇНА, Глобальне Потепління, Містифікація з Імпічментом №1, Містифікація з Імпічментом №2, Чоловіки в Жіночому Спорті, Трансгендери для Всіх, а тепер — винищення або знищення ШІ, загальновідомого як Штучний Інтелект. І я як Президент Сполучених Штатів не стоятиму осторонь і не дозволю цьому статися. Все почалося з атаки на наші Дата-центри, поки люди не зрозуміли, наскільки багатими та престижними вони були для Громад, у яких їх було побудовано. Вищі Зарплати, Нижчі Податки та Безпечніші Вулиці були результатом цього, і шалена атака на Дата-центри здебільшого провалилася, тож тепер, багато в чому так само, як вони змінили термін «Глобальне Потепління» на «Зміна Клімату», щоб він охоплював набагато більшу «територію» сумнівів, вони йдуть прямо на ШІ. Ми жодним чином не будемо перешкоджати чи душити Зростання цієї неймовірної Індустрії. Навпаки, ми будемо плекати її, допомагати їй і наглядати за нею, поки вона росте! Однак ми також будемо шукати ПОГАНЕ, і ми можемо робити це дуже легко за допомогою нашої вже існуючої Системи Кримінального та Цивільного Правосуддя. З цією метою я створюю Сили ШІ (AI Force), подібно до того, як я створив Космічні Сили, які мали колосальний УСПІХ під час мого Першого Терміну. Для цього найближчим часом я оголошу «ШІ-імператора» — подавати заявки можуть лише особи з високим IQ! ШІ — це наступна Промислова Революція або Інтернет, але він буде ще більшим і впливовішим, можливо, забезпечуючи до 25% ВВП нашої Країни. Ми випереджаємо Китай та решту Світу, і я маю намір зберегти це саме так! Президент ДОНАЛЬД ДЖ. ТРАМП”.