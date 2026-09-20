На оскарівську кампанію документального фільму “Сліди”, який представлятиме Україну на 99-й премії “Оскар”, Рінат Ахметов виділяє $200 тисяч, або близько 9 млн грн. Кошти мають використати для просування стрічки серед членів Американської кіноакадемії, медіа та професійної кіноспільноти.

Про це повідомила директорка зі зв’язків з громадськістю та комунікацій SCM Наталії Ємченко.

-Це 9 млн грн, які будуть спрямовані командою фільму на те, щоб «Сліди» побачили кіноакадеміки, медіа і кіно спільнота загалом. Бо «Сліди» важливі і прекрасні.

Цей фільм мають побачити, про нього мають говорити, писати, сперечатися – і власне для цього стипендія. Рішення Ріната Ахметова підтримати Алісу Коваленко та її фільм стипендією — особисте й невипадкове. Музей «Голоси Мирних» раніше домовився з командою фільму про стратегічне партнерство, адже «Сліди» відповідають його філософії і меті – збирати свідчення, щоб зберегти правду про цю війну і зробити її невідміняємою і видимою в світі.

Це фільм про людей, які після надзвичайно важких випробувань знаходять сили жити далі й розповідають про пережите від першої особи.

Документальний фільм «Сліди» режисерки Аліси Коваленко та співрежисерки Марисі Нікітюк розповідає про українських жінок, які пережили насильство та катування під час російської агресії. Героїні стрічки відмовляються називати себе жертвами. Через їхні історії фільм говорить про людську стійкість, солідарність, взаємну підтримку та надію.

Однією з центральних героїнь фільму стала Ірина Довгань із Донецька — колишня полонянка, історію якої знає весь світ завдяки New York Times.

Сьогодні вона допомагає іншим жінкам та документує їхні свідчення на деокупованих територіях України. Сама Аліса Коваленко є членкинею SEMA Ukraine та займається правозахисною діяльністю. У 2019 році вона стала першою жінкою в Україні, яка відкрито свідчила про пережите сексуальне насильство, пов’язане з війною.

Світова прем’єра «Слідів» відбулася на Берлінському міжнародному кінофестивалі у 2026 році в секції Panorama Dokumente, де стрічка отримала Глядацький приз. Згодом фільм став найкращим у документальному конкурсі правозахисного фестивалю Movies That Matter у Гаазі.

Ця перемога також відкрила «Слідам» можливість претендувати на розгляд у ще одній категорії премії «Оскар» — «Найкращий документальний повнометражний фільм». Фільм також був відзначений двома нагородами Millennium Docs Against Gravity та увійшов до топ-20 глядацьких фаворитів фестивалю Hot Docs у Торонто. Українська прем’єра відбулася на Docudays UA.

Наступний етап оскарівського відбору — оголошення 15 фільмів, які увійдуть до шортлиста категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм». Шортлист буде оголошено 15 грудня 2026 року. П’ять номінантів стануть відомі 21 січня 2027 року, а церемонія вручення 99-ї премії «Оскар» відбудеться 14 березня 2027 року.

Нагадаємо, раніше ІншеТВ повідомляло про те, що Український Оскарівський Комітет визначився з фільмом-претендентом від України на Оскар