Запаси круп на кухні можуть зберігатися місяцями, однак за цей час у них нерідко з’являються небажані “мешканці”.

арчова міль, жучки та інші комахи здатні зіпсувати навіть щойно придбані рис, гречку, горох чи інші продукти. Саме тому господині шукають прості способи захистити запаси, не використовуючи складних засобів.

Один із таких побутових лайфхаків пов’язаний зі звичайною харчовою фольгою. Невеликі шматочки металу скручують у кульки та кладуть безпосередньо в ємність із крупою. Такий спосіб радять як додатковий варіант захисту продуктів від комах, хоча покладатися лише на нього під час тривалого зберігання не варто.

Про це повідомляє Телеграф з посиланням на TikTok-сторінку “sizovasofiaa“.

Навіщо кладуть фольгу в крупи

Ідея полягає в тому, щоб створити для комах несприятливі умови. Прихильники цього методу вважають, що металеві предмети можуть відлякувати харчову міль та дрібних шкідників, які здатні потрапити до круп під час зберігання. Для цього невеликий шматок фольги достатньо щільно скрутити в кульку та покласти в герметичну банку разом із продуктом.

Водночас важливо розуміти, що сама фольга не замінює правильного зберігання. Якщо в крупі вже є яйця або личинки шкідників, такий метод не зможе гарантувати їх знищення. Тому перед закладанням продуктів на тривале зберігання варто перевірити упаковку та саму крупу, а найкраще — пересипати її у чисту ємність із щільною кришкою.

Що ще можна покласти в банку

Для захисту запасів від комах у побуті використовують не лише фольгу. Зокрема, деякі господині додають до ємності лавровий лист, гострий перець або суху цедру лимона. Ці продукти мають виражений запах, який, за поширеною побутовою практикою, може відлякувати комах.

Однак головну роль у зберіганні круп відіграє не окремий лайфхак, а умови, у яких перебуває продукт. Банки повинні бути чистими та сухими, а кришки — щільно закриватися. Крупи також бажано тримати подалі від вологи, тепла та інших продуктів, у яких уже могли з’явитися шкідники.

Якщо ж у шафці вже помічено харчову міль або жучків, просто додати фольгу до крупи недостатньо. У такій ситуації варто перевірити всі запаси, позбутися заражених продуктів і ретельно очистити місце їхнього зберігання. Лише після цього можна повертати крупи в чисті герметичні ємності.